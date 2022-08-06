"Челси" одержал сложную победу в 1-м туре АПЛ
Фото: твиттер "Челси"/Автор неизвестен
В матче 1-го тура чемпионата Англии "Челси" на выезде обыграл "Эвертон" со счетом 1:0.
Единственный гол в концовке первого тайма забил Жоржиньо.
"Эвертон" – "Челси" - 0:1 (0:1)
Гол: Жоржиньо, 45 (с пенальти) - 0:1
"Эвертон": Пикфорд, Паттерсон, Годфри (Холгейт, 18), Тарковски, Мина (Рубен Винагре, 70), Миколенко, Грэй, Дукуре, Ивоби, Гордон, Макнил (Алли, 61).
"Челси": Менди, Джеймс, Аспиликуэта, Тиаго Силва, Кулибали (Кукурелья, 75), Чилуэлл (Лофтус-Чик, 65), Жоржиньо, Канте, Маунт (Пулишич, 65), Хавертц (Броя, 75), Стерлинг.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18