"Челси" одержал сложную победу в 1-м туре АПЛ

Фото: твиттер "Челси"/Автор неизвестен

В матче 1-го тура чемпионата Англии "Челси" на выезде обыграл "Эвертон" со счетом 1:0.

Единственный гол в концовке первого тайма забил Жоржиньо.

"Эвертон" – "Челси" - 0:1 (0:1)

Гол: Жоржиньо, 45 (с пенальти) - 0:1

"Эвертон": Пикфорд, Паттерсон, Годфри (Холгейт, 18), Тарковски, Мина (Рубен Винагре, 70), Миколенко, Грэй, Дукуре, Ивоби, Гордон, Макнил (Алли, 61).

"Челси": Менди, Джеймс, Аспиликуэта, Тиаго Силва, Кулибали (Кукурелья, 75), Чилуэлл (Лофтус-Чик, 65), Жоржиньо, Канте, Маунт (Пулишич, 65), Хавертц (Броя, 75), Стерлинг.

Не пропустите: "Ливерпуль" не смог выиграть в 1-м туре АПЛ. | https://dailysports.net