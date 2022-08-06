"Челси" одержал сложную победу в 1-м туре АПЛ

Теги эвертончелси

"Челси" одержал сложную победу в 1-м туре АПЛ

Фото: твиттер "Челси"/Автор неизвестен

В матче 1-го тура чемпионата Англии "Челси" на выезде обыграл "Эвертон" со счетом 1:0.

Единственный гол в концовке первого тайма забил Жоржиньо.

"Эвертон" – "Челси" - 0:1 (0:1)
Гол: Жоржиньо, 45 (с пенальти) - 0:1

"Эвертон": Пикфорд, Паттерсон, Годфри (Холгейт, 18), Тарковски, Мина (Рубен Винагре, 70), Миколенко, Грэй, Дукуре, Ивоби, Гордон, Макнил (Алли, 61).

"Челси": Менди, Джеймс, Аспиликуэта, Тиаго Силва, Кулибали (Кукурелья, 75), Чилуэлл (Лофтус-Чик, 65), Жоржиньо, Канте, Маунт (Пулишич, 65), Хавертц (Броя, 75), Стерлинг.

Не пропустите: "Ливерпуль" не смог выиграть в 1-м туре АПЛ. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Монако" Головина стартовал с победы в Лиге 1

"Монако" Головина стартовал с победы в Лиге 1

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов