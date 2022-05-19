"Челси" не смог обыграть "Лестер" в матче АПЛ
Фото: твиттер "Челси"/Автор неизвестен
В перенесенном матче 27-го тура чемпионата Англии "Челси" на своем поле сыграл вничью с "Лестером" со счетом 1:1.
В начале встречи счет открыл Джеймс Мэддисон, но на 34-й минуте равновесие восстановил Маркос Алонсо.
"Челси", набрав 71 очко, занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Лестер" с 49 очками поднялся на девятую позицию.
"Челси" – "Лестер" - 1:1 (1:1)
Голы: Мэддисон, 6 - 0:1, Алонсо, 34 - 1:1
"Челси": Менди, Джеймс, Тиаго Силва, Рюдигер, Чалоба, Алонсо, Жоржиньо, Канте (Лофтус-Чик, 72), Зиеш, Пулишич (Аспиликуэта, 72), Лукаку (Хавертц, 78).
"Лестер": Шмейхель, Кастань, Эванс, Амарти, Фофана, Томас, Менди, Мэддисон, Дьюзбери-Холл, Варди (Перес, 78), Ихеаначо (Барнс, 63).
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|27
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|Арсенал Лондон
|27
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|10
|Бернли
|27
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|Эвертон
|27
|36
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|27
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
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|17
|Астон Вилла
|27
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|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
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|27
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|20
|Норвич Сити
|27
|18