"Челси" не смог обыграть "Лестер" в матче АПЛ

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"Челси" не смог обыграть "Лестер" в матче АПЛ

Фото: твиттер "Челси"/Автор неизвестен

В перенесенном матче 27-го тура чемпионата Англии "Челси" на своем поле сыграл вничью с "Лестером" со счетом 1:1.

В начале встречи счет открыл Джеймс Мэддисон, но на 34-й минуте равновесие восстановил Маркос Алонсо.

"Челси", набрав 71 очко, занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Лестер" с 49 очками поднялся на девятую позицию.

"Челси" – "Лестер" - 1:1 (1:1)
Голы: Мэддисон, 6 - 0:1, Алонсо, 34 - 1:1

"Челси": Менди, Джеймс, Тиаго Силва, Рюдигер, Чалоба, Алонсо, Жоржиньо, Канте (Лофтус-Чик, 72), Зиеш, Пулишич (Аспиликуэта, 72), Лукаку (Хавертц, 78).

"Лестер": Шмейхель, Кастань, Эванс, Амарти, Фофана, Томас, Менди, Мэддисон, Дьюзбери-Холл, Варди (Перес, 78), Ихеаначо (Барнс, 63).

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