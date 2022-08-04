"Челси" не отпустит ветерана в "Барселону"

Фото: твиттер Сесара Аспиликуэты/Автор неизвестен

Защитник "Челси" Сесар Аспиликуэта не сможет присоединиться к "Барселоне" в ближайшее время.

Как информирует The Times, совладелец лондонского клуба Тодд Боэли уведомил футболиста о нежелании отпускать его в каталонский клуб.

В то же время главный тренер лондонцев Томас Тухель также хочет сохранить Аспиликуэту в составе.

Сам футболист продолжает верить, что его трансфер в "Барселону" состоится.

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