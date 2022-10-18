"Челси" не может договориться с Жоржиньо: названа причина

Фото: инстаграм Жоржиньо/Автор неизвестен

Лондонский "Челси" не может договориться о продлении контракта с итальянским полузащитником Жоржиньо, сообщает London Evening Standard.

По сведениям источника, стороны не могут согласовать зарплату футболиста по новому контракту. Клуб предлагает сохранить нынешнюю зарплату, которая составляет около семи миллионов евро в год. Но итальянец требует повышения до девяти миллионов в год.

В нынешнем сезоне 30-летний Жоржиньо провел за "Челси" 13 матчей и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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