"Челси" назвал "РБ Лейциг" цену на Вернера. Немцы готовы заплатить

Фото: твиттер Тимо Вернера/Автор неизвестен

"Челси" готов продать "РБ Лейпциг" немецкого нападающего Тимо Вернера, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб хочет получить за футболиста 30-35 миллионов евро. "Быки" согласились с суммой трансфера, поэтому уже ведут переговоры с игроком по условиям личного контракта.

В прошлом сезоне 26-летний Вернер провел за "Челси" 37 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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