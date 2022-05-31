"Челси" назвал "Интеру" цену на аренду Лукаку

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"Челси" назвал "Интеру" цену на аренду Лукаку

Фото: твиттер Ромелу Лукаку/Автор неизвестен

Лондонский "Челси" готов отдать в аренду миланскому "Интеру" бельгийского нападающего Ромелу Лукаку, сообщает Goal.

По сведениям источника, английский клуб хочет получить за годичную аренду 12 миллионов евро. Кроме того, итальянцы могут получить право выкупа игрока.

В нынешнем сезоне 28-летний Лукаку провел 40 матчей во всех, забил 12 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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