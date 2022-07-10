"Челси" назвал "Барселоне" цену на Аспиликуэту

Фото: твиттер Сесара Аспиликуэты/Автор неизвестен

"Челси" определился с ценой на испанского защитника Сесара Аспиликуэту, которым интересуется "Барселона", сообщает Evening Standard.

По сведениям источника, английский клуб хочет получить за футболиста восемь миллионов евро. При этом испанец уже согласовал с каталонцами условия личного контракта.

В прошлом сезоне 32-летний Аспиликуэта провел за "Челси" 47 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Челси" предложит небольшую сумму за Роналду. | https://dailysports.net