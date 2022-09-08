"Челси" назначил нового главного тренера

Фото: сайт "Челси"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Челси" на официальном сайте объявила о назначении Грэма Поттера на пост главного тренера.

Британский специалист стал преемником немецкого тренера Томаса Тухеля, который ранее был отправлен в отставку.

47-летний Поттер ранее тренировал "Эстерсунд", "Суонси" и "Брайтон".

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