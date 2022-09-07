"Челси" нашел замену Тухелю в АПЛ

Фото: твиттер "Брайтона"/Автор неизвестен

Новым главным тренером лондонского "Челси" может стать наставник "Брайтона" Грэм Поттер, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, "аристократы" уже сделали предложение тренеру, но чтобы переманить его клубу придется заплатить компенсацию в размере 12 миллионов евро. В "Челси" он может сменить уволенного Томаса Тухеля.

47-летний Поттер тренирует "Брайтон" с 2019 года.

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