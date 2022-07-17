"Челси" нашел замену Аспиликуэте в Бундеслиге

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"Челси" нашел замену Аспиликуэте в Бундеслиге

Фото: твиттер Йошко Гвардиола/Автор неизвестен

"Челси" проявляет интерес к защитнику "РБ Лейпциг" и сборной Хорватии Йошко Гвардиолу, сообщает Sport.es.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. В составе "Челси" хорват может заменить испанского защитника Сесара Аспиликуэту, которым активно интересуется "Барселона".

В прошлом сезоне 20-летний Гвардиол провел за "РБ Лейпциг" 45 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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