"Челси" намерен купить одного из лидеров "Аякса"

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"Челси" намерен купить одного из лидеров "Аякса"

Фото: твиттер Антони/Автор неизвестен

"Челси" вступил в борьбу за бразильского нападающего "Аякса" Антони, сообщает 90min.

По сведениям источника, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" близок к покупке бразильца за 45 миллионов евро.

В минувшем сезоне 22-летний Антони провел за "Аякс" 32 матча во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 10 голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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