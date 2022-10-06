"Челси" надолго теряет основного защитника

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"Челси" надолго теряет основного защитника

Фото: твиттер Уэсли Фофана/Автор неизвестен

Французский защитник "Челси" Уэсли Фофана выбыл из строя из-за травмы, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, у футболиста диагностировано растяжение связок коленного сустава. Сроки восстановления игрока составят от четырех до шести недель. Травму он получил в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Милана" (3:0). 

21-летний Фофана перешел в "Челси" минувшим летом из "Лестера" за 80 миллионов евро. За лондонский клуб он провел шесть матчей и забил один гол.

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