"Челси" надеется сохранить Тухеля
Фото: твиттер Томаса Тухеля/Автор неизвестен
"Челси" надеется продлить сотрудничество с главным тренером Томасом Тухелем.
Как пишет журналист Флориан Плеттенберг, уже сейчас стороны обсуждают продление контракта, и переговоры продвигаются успешно.
Напомним, что действующий контракт с немецким специалистом истекает летом 2024 года.
Тухель тренирует "Челси" с января 2021 года. Вместе с клубом он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный ЧМ.
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