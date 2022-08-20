"Челси" надеется сохранить Тухеля

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"Челси" надеется сохранить Тухеля

Фото: твиттер Томаса Тухеля/Автор неизвестен

"Челси" надеется продлить сотрудничество с главным тренером Томасом Тухелем.

Как пишет журналист Флориан Плеттенберг, уже сейчас стороны обсуждают продление контракта, и переговоры продвигаются успешно.

Напомним, что действующий контракт с немецким специалистом истекает летом 2024 года.

Тухель тренирует "Челси" с января 2021 года. Вместе с клубом он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный ЧМ.

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