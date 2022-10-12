"Челси" надеется переманить основного защитника "Баварии"

Фото: твиттер Бенжамена Павара/Автор неизвестен

Лондонский "Челси" проявляет интерес к защитнику мюнхенской "Баварии" и сборной Франции Бенжамену Павару, сообщает Sport Bild..

По сведениям источника, английский клуб может приобрести футболиста следующим летом, но в том случае, если он не продлит с мюнхенцами контракт, который рассчитан до лета 2024 года. Также француз входит в сферу интересов "Атлетико", "Ювентуса" и "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне 26-летний Павар провел за "Баварию" 11 матчей и забил два гола.

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