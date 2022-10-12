"Челси" надеется переманить основного защитника "Баварии"

Теги челсибавария мюнхенбенжамен павар

"Челси" надеется переманить основного защитника "Баварии"

Фото: твиттер Бенжамена Павара/Автор неизвестен

Лондонский "Челси" проявляет интерес к защитнику мюнхенской "Баварии" и сборной Франции Бенжамену Павару, сообщает Sport Bild..

По сведениям источника, английский клуб может приобрести футболиста следующим летом, но в том случае, если он не продлит с мюнхенцами контракт, который рассчитан до лета 2024 года. Также француз входит в сферу интересов "Атлетико", "Ювентуса" и "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне 26-летний Павар провел за "Баварию" 11 матчей и забил два гола.

Не пропустите: "Челси" нацелился на испанского таланта. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

В ПСЖ отреагировали на слухи об умышленной травле Мбаппе

В ПСЖ отреагировали на слухи об умышленной травле Мбаппе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов