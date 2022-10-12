"Челси" надеется переманить основного защитника "Баварии"
Фото: твиттер Бенжамена Павара/Автор неизвестен
Лондонский "Челси" проявляет интерес к защитнику мюнхенской "Баварии" и сборной Франции Бенжамену Павару, сообщает Sport Bild..
По сведениям источника, английский клуб может приобрести футболиста следующим летом, но в том случае, если он не продлит с мюнхенцами контракт, который рассчитан до лета 2024 года. Также француз входит в сферу интересов "Атлетико", "Ювентуса" и "Манчестер Юнайтед".
В нынешнем сезоне 26-летний Павар провел за "Баварию" 11 матчей и забил два гола.
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|Команда
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|Манчестер Сити
|27
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|3
|Лестер Сити
|27
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|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
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|Шеффилд Юнайтед
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|Вулверхэмптон
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|Арсенал Лондон
|27
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|10
|Бернли
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|27
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|Кристал Пэлас
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
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|Астон Вилла
|27
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|Вест Хэм Юнайтед
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|19
|Уотфорд
|27
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