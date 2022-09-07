"Челси" начал поиски тренера: в списке кандидатов Зидан и Шевченко
Фото: инстаграм Андрея Шевченко\Автор неизвестен
Лондонский "Челси" приступил к поискам замены Томасу Тухелю, который был уволен сегодня.
Главным кандидатом на пост оказался Грэм Поттер, который тренирует "Брайтон", информирует Sky Sports.
Руководство "чаек" уже дало разрешение на старт переговоров.
Также вероятны переговоры с Маурисио Почеттино и Зинедином Зиданом, которые находятся без работы.
FussballNews в свою очередь пишет, что в списке кандидатов также Андрей Шевченко, Джон Терри, Марсело Бьелса и Йоахим Лев.
Не пропустите: Крупные победы "Реала", "Ман Сити" и "Шахтера", позор "Челси": результаты Лиги чемпионов 6 сентября. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
Роналду может попасть в стартовый состав на матчи Лиги Европы
-
"Челси" начал поиски тренера: в списке кандидатов Зидан и Шевченко
-
Замешан Роналду: названы причины увольнения Тухеля из "Челси"
-
Сборная России договорилась о двух товарищеских матчах, еще один на подходе
-
Луческу взял 25 футболистов "Динамо" на матч с "Фенербахче"
-
Мбаппе установил уникальное достижение в Лиге чемпионов
-
"Шахтер" добыл первую победу на групповом этапе ЛЧ за почти два года
-
Диего Косте не дали разрешение на работу в Англии
-
Назван лучший игрок "Шахтера" в матче с "Лейпцигом"
-
Болельщики "Лейпцига" вывесили баннер в поддержку Украины
-
Тедеско уволен из "РБ Лейпциг"
-
"Челси" уволил Тухеля
-
Тедеско отреагировал на слухи о своем увольнении из "Лейпцига"
-
Наставник "Шахтера" назвал главных героев матча с "Лейпцигом"
-
Погба рассказал об операции на мениске
-
Фанаты загребского "Динамо" сожгли флаг УЕФА на трибунах
-
Месси заменили в матче Лиги чемпионов впервые за 8 лет
-
В "Барселоне" ответили на слухи об интересе к российскому футболисту
-
Появились подробности травмы Бензема в матче Лиги чемпионов
-
Тренера "Лейпцига" могут уволить после разгрома от "Шахтера"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18