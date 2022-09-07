"Челси" начал поиски тренера: в списке кандидатов Зидан и Шевченко

Фото: инстаграм Андрея Шевченко\Автор неизвестен

Лондонский "Челси" приступил к поискам замены Томасу Тухелю, который был уволен сегодня.

Главным кандидатом на пост оказался Грэм Поттер, который тренирует "Брайтон", информирует Sky Sports.

Руководство "чаек" уже дало разрешение на старт переговоров.

Также вероятны переговоры с Маурисио Почеттино и Зинедином Зиданом, которые находятся без работы.

FussballNews в свою очередь пишет, что в списке кандидатов также Андрей Шевченко, Джон Терри, Марсело Бьелса и Йоахим Лев.

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