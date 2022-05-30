"Челси" нацелился на защитника ПСЖ

Фото: твиттер Ашрафа Хакими/Автор неизвестен

Лондонский "Челси" проявляет интерес к марокканскому защитнику "Пари Сен-Жермен" Ашрафу Хакими, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Марокканец может согласиться сменить клуб, так как у него не лучшие отношения с латиноамериканскими легионерами парижан.

В нынешнем сезоне 23-летний Хакими провел за ПСЖ 41 матч во всех турнирах, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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