"Челси" нацелился на защитника ПСЖ
Фото: твиттер Ашрафа Хакими/Автор неизвестен
Лондонский "Челси" проявляет интерес к марокканскому защитнику "Пари Сен-Жермен" Ашрафу Хакими, сообщает The Athletic.
По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Марокканец может согласиться сменить клуб, так как у него не лучшие отношения с латиноамериканскими легионерами парижан.
В нынешнем сезоне 23-летний Хакими провел за ПСЖ 41 матч во всех турнирах, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.
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