"Челси" нацелился на защитника "Милана"

Фото: твиттер Алессио Романьоли/Автор неизвестен

"Челси" проявляет интерес к защитнику "Милана" Алессио Романьоли, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с подписанием футболиста летом, когда у него завершится контракт с миланцами. Таким образом, итальянец может достаться "Челси" бесплатно. Также игроком интересуются "Ювентус", "Лацио", "Севилья" и "Ньюкасл".

В нынешнем сезоне 27-летний Романьоли провел за "Милан" 25 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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