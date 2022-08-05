"Челси" нацелился на защитника "Фиорентины" Кокорина

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"Челси" нацелился на защитника "Фиорентины" Кокорина

Фото: твиттер Николы Миленковича/Автор неизвестен

Лондонский "Челси" проявляет интерес к защитнику флорентийской "Фиорентины" и сборной Сербии Николе Миленковичу, сообщает Forza Viola.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что игроком интересуется "Манчестер Юнайтед".

В прошлом сезоне 24-летний Миленкович провел за "Фиорентину" 38 матчей во всех турнирах и забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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