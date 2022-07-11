"Челси" нацелился на защитника "Баварии"

Теги бавария мюнхенчелсидайот упамекано

"Челси" нацелился на защитника "Баварии"

Фото: твиттер Дайота Упамекано/Автор неизвестен

Лондонский "Челси" проявляет интерес к французскому защитнику мюнхенской "Баварии" Дайоту Упамекано, сообщает Evening Standard.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Мюнхенцы могут согласиться продать француза, если купят защитника "Ювентуса" Маттейса де Лигта.

В прошлом сезоне 23-летний Упамекано провел за "Баварию" 38 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

Не пропустите: "Челси" вступил в борьбу за Френки де Йонга. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 11 июля

Главные новости дня: 11 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов