"Челси" нацелился на защитника "Баварии"

Фото: твиттер Дайота Упамекано/Автор неизвестен

Лондонский "Челси" проявляет интерес к французскому защитнику мюнхенской "Баварии" Дайоту Упамекано, сообщает Evening Standard.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Мюнхенцы могут согласиться продать француза, если купят защитника "Ювентуса" Маттейса де Лигта.

В прошлом сезоне 23-летний Упамекано провел за "Баварию" 38 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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