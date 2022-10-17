"Челси" нацелился на вингера сборной Бельгии

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"Челси" нацелился на вингера сборной Бельгии

Фото: инстаграм Леандро Троссарда/Автор неизвестен

"Челси" проявляет интерес к вингеру "Брайтона" и сборной Бельгии Леандро Троссарду, сообщает 90min.

По сведениям источника, лондонский клуб может приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. На покупке игрока настаивает лично главный тренер "аристократов" Грэм Поттер, который ранее работал с ним в "Брайтоне". Также бельгийцем интересуется "Ньюкасл".

В нынешнем сезоне 27-летний Троссард провел за "Брайтон" девять матчей, забил пять голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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