"Челси" нацелился на Варди

Фото: твиттер Джейми Варди/Автор неизвестен

"Челси" проявляет интерес к нападающему "Лестера" Джейми Варди, сообщает журналист Грэм Бэйли в своем твиттере.

По сведениям источника, лондонский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. "Аристократы" могут купить игрока за сравнительно небольшую сумму, так как его контракт с клубом истекает летом 2023 года.

В прошлом сезоне 35-летний Варди провел за "Лестер" 33 матча во всех турнирах, забил 17 голов и отдал две результативные передачи.

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