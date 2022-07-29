"Челси" нацелился на таланта из "Интера"
Фото: твиттер Чезаре Касадеи/Автор неизвестен
Лондонский "Челси" проявляет интерес к полузащитнику миланского "Интера" и юношеской сборной Италии Чезаре Касадеи, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. На покупке игрока настаивает лично главный тренер "аристократов" Томас Тухель.
19-летний Касадеи пока что не провел за основной состав "Интера" ни одного матча. За юношескую сборную Италии U19 он сыграл 12 матчей и забил три гола.
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