"Челси" нацелился на таланта "Брайтона"

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"Челси" нацелился на таланта "Брайтона"

Фото: твиттер Мойзеса Кайседо/Автор неизвестен

"Челси" проявляет интерес к полузащитнику "Брайтона" и сборной Эквадора Мойзесу Кайседо, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, лондонский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. В услугах эквадорца заинтересован новый главный тренер "Челси" Грэм Поттер, который ранее тренировал "Брайтон".

В нынешнем сезоне 20-летний Кайседо провел шесть матчей и забил один гол. Его контракт с "Брайтоном" действует до лета 2025 года.

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