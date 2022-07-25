"Челси" нацелился на одного из лидеров "Интера"

Фото: твиттер Милана Шкриньяра/Автор неизвестен

Лондонский "Челси" проявляет интерес к защитнику миланского "Интера" и сборной Словакии Милану Шкриньяру, сообщает журналист Бен Якобс в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно после того, как не сумел купить защитника "Севильи" Жюля Кунде, который перейдет в "Барселону".

Ранее сообщалось, что приобрести Шкриньяра хочет ПСЖ, но не может договориться по его трансферу. "Интер" требует за игрока порядка 70 миллионов евро, а парижане не готовы платить больше 50 миллионов.

В прошлом сезоне 27-летний Шкриньяр провел за "Интер" 48 матчей во всех турнирах и забил четыре гола. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Челси" не отпускает своих лидеров в "Барселону". | https://dailysports.net