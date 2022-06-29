"Челси" нацелился на Кулибали
Фото: твиттер Калиду Кулибали/Автор неизвестен
Лондонский "Челси" проявляет интерес к сенегальскому защитнику неаполитанского "Наполи" Калиду Кулибали, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио в своем твиттере.
По сведениям источника, итальянский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. В составе "Челси" сенегалец может заменить Антонио Рюдигера, который перешел в "Реал". Впрочем, подписать Кулибали будет непросто, так как ранее он отказал "Барселоне" и "Ювентусу" из-за желания играть за "Наполи" до конца карьеры.
В минувшем сезоне 30-летний Кулибали провел за "Наполи" 34 матча во все турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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