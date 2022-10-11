"Челси" нацелился на испанского таланта

Фото: твиттер Йереми Пины/Автор неизвестен

"Челси" проявляет интерес к полузащитнику "Вильярреала" и сборной Испании Йереми Пино, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, английский клуб намерен приобрести футболиста следующим летом. Испанцы могут согласиться продать игрока, так как не могут договориться с ним о продлении контракта, который истекает летом 2024 года.

В нынешнем сезоне 19-летний Пино провел за "Вильярреал" 10 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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