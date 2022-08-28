"Челси" нацелился на бывшего форварда "Манчестер Юнайтед"

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"Челси" нацелился на бывшего форварда "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер Уилфрида Заа/Автор неизвестен

"Челси" проявляет интерес к нападающему "Кристал Пэлас" и сборной Кот-д'Ивуара Уилфриду Заа, сообщает The Independent.

По сведениям источника, "аристократы" рассматривают вариант с приобретением футболиста до закрытия летнего трансферного окна. Стоит отметить, что форвард ранее выступал за "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне 29-летний Заа провел за "Кристал Пэлас" три матча и забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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