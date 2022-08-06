"Челси" нацелился на 19-летнего хавбека "Интера"

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"Челси" нацелился на 19-летнего хавбека "Интера"

Фото: твиттер "Интера"/Автор неизвестен

"Челси" намерен приобрести 19-летнего полузащитника миланского "Интера" Чезаре Казадеи.

Как отмечает журналист Низаар Кинселла, футболист сборной Италии U19 может обойтись "аристократам" в порядка 20 миллионов фунтов.

По информации журналиста Паскуале Гуарро, в данный момент между клубами существуют разногласия применительно к возможному трансферу Казадеи.

Итальянский клуб не принял первые два предложения, в то время как "Челси" не устроит вариант, при котором в соглашение будет включена опция обратного выкупа игрока миланцами.

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