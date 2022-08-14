"Челси" на 96-й минуте упустил победу над "Тоттенхэмом" в дерби Лондона

Фото: твиттер "Челси"/Автор неизвестен

В матче 2-го тура чемпионата Англии "Челси" на своем поле сыграл вничью с "Тоттенхэмом" со счетом 2:2.

В первом тайме счет открыл Калиду Кулибали, но в середине второй половине равновесие восстановил Пьер-Эмиль Хейбьерг. Вскоре "аристократов" вывел вперед Рис Джеймс. "Шпор" в компенсированное время спас гол Харри Кейна.

"Челси" – "Тоттенхэм" - 2:2 (1:0)

Голы: Кулибали, 19 - 1:0, Хейбьерг, 68 - 1:1, Джеймс, 77 - 2:1, Кейн, 90+6 - 2:2

"Челси": Менди, Тиаго Силва, Кулибали, Джеймс, Кукурелья, Лофтус-Чик, Жоржиньо (Аспиликуэта, 73), Канте (Галлахер, 85), Маунт, Хавертц (Броя, 90), Стерлинг (Пулишич, 84).

"Тоттенхэм": Льорис, Эмерсон (Лукас Моура, 82), Дайер, Дэвис, Ромеро, Сессеньон (Ришарлисон, 57), Сон Хын Мин (Перишич, 79), Хейбьерг, Бентанкур (Биссума, 79), Кулусевски, Кейн.

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