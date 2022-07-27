"Челси" может заплатить более 80 млн евро за защитника "Лестера"

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"Челси" может заплатить более 80 млн евро за защитника "Лестера"

Фото: твиттер Уэсли Фофана/Автор неизвестен

"Челси" проявляет интерес к французскому защитнику "Лестера" Уэсли Фофана, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, лондонский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. "Лисы" оценивают игрока в 83 миллиона евро.

В прошлом сезоне 21-летний Фофана на протяжении длительного времени восстанавливался после травмы, поэтому провел за клуб лишь 11 матчей и забил 1 гол. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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