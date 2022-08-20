"Челси" может подписать Магуайра

Фото: твиттер Харри Магуайра/Автор неизвестен

"Челси" может подписать центрального защитника "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайра.

По данным издания Daily Mail, речь идет об обмене при котором в расположение "красных дьяволов" отправится вингер синих Кристиан Пулишич.

Журналисты пишут, что Магуайр предпочёл бы получать больше игровой практики в клубе, но большим доверием у тренерского штаба "МЮ" не пользуется.

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