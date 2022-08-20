"Челси" может подписать Магуайра

Теги челсиманчестер юнайтедхарри магуайр

"Челси" может подписать Магуайра

Фото: твиттер Харри Магуайра/Автор неизвестен

"Челси" может подписать центрального защитника "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайра.

По данным издания Daily Mail, речь идет об обмене при котором в расположение "красных дьяволов" отправится вингер синих Кристиан Пулишич.

Журналисты пишут, что Магуайр предпочёл бы получать больше игровой практики в клубе, но большим доверием у тренерского штаба "МЮ" не пользуется.

Не пропустите: Тен Хаг высказался о ситуации с Роналду. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Ярмоленко мог оказаться в "Спартаке"

Ярмоленко мог оказаться в "Спартаке"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов