"Челси" может подписать хавбека московского "Динамо"

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"Челси" может подписать хавбека московского "Динамо"

Фото: твиттер Арсена Захаряна\Автор неизвестен

Лондонский "Челси" интересуется хавбеком московского "Динамо" Арсеном Захаряном.

Как сообщил журналист Джанлука Ди Марцио сообщает, что английский клуб уже сделал предложение о трансфере 19-летнего хавбека.

Решающую роль в сделке играет агент Рафаэла Пимента, которая работала с Мино Райолой, скончавшимся в этом году.

По данным "Спорт-Экспресса", англичане заплатят за молодого игрока 15 млн евро.

В текущем сезоне Захарян провел 5 матчей в чемпионате России и отдал 2 голевых паса. 

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