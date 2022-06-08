"Челси" может перехватить трансферную цель "Манчестер Юнайтед"
Фото: твиттер Маттейса де Лигта/Автор неизвестен
Лондонский "Челси" вступил в борьбу за голландского защитника туринского "Ювентуса" Маттейса де Лигта, сообщает The Telegraph.
По сведениям источника, новое руководство английского клуба готово выделить необходимую сумму на покупку игрока. Впрочем, решение по трансферу примет лично главный тренер "аристократов" Томас Тухель. Ранее сообщалось, что футболистом активно интересуется "Манчестер Юнайтед".
В минувшем сезоне 22-летний де Лигт провел за "Ювентус" 42 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
Не пропустите: "Челси" определил две цели для усиления атаки. | https://dailysports.net
Лента новостей
-
Бельгия уничтожила Польшу в Лиге наций
-
Клопп согласился отпустить Мане в "Баварию". "Ливерпуль" снизил цену
-
"Рома" Моуринью может купить защитника сборной Турции
-
"Манчестер Юнайтед" отказался продать Рэшфорда в другой клуб АПЛ
-
ПСЖ намерен избавиться от Икарди
-
"Лестер" назвал "Арсеналу" цену на Тилеманса
-
"Ювентус" вступил в борьбу за украинского суперталанта
-
Сантуш высказался о возможном преемнике Роналду
-
"Челси" может перехватить трансферную цель "Манчестер Юнайтед"
-
ЦСКА продлил контракт с молодым талантом
-
Бэйл может перейти из "Реала" в другой клуб Ла Лиги
-
В "Ливерпуле" назвали "смешным" новое предложение "Баварии" по Мане
-
"Челси" определил две цели для усиления атаки
-
"Локомотив" купил бразильского защитника
-
"Спартак" продлил Рассказова
-
"Тоттенхэм" подписал вратаря сборной Англии
-
"Реал" продлил Модрича: назван срок контракта
-
Форвард "Барселоны" перешел в "Брюгге"
-
Сборная Украины вылетела с Евро-2022 по мини-футболу
-
Баженов нашел причины провала "Спартака"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18