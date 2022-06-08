"Челси" может перехватить трансферную цель "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер Маттейса де Лигта/Автор неизвестен

Лондонский "Челси" вступил в борьбу за голландского защитника туринского "Ювентуса" Маттейса де Лигта, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, новое руководство английского клуба готово выделить необходимую сумму на покупку игрока. Впрочем, решение по трансферу примет лично главный тренер "аристократов" Томас Тухель. Ранее сообщалось, что футболистом активно интересуется "Манчестер Юнайтед".

В минувшем сезоне 22-летний де Лигт провел за "Ювентус" 42 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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