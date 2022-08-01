"Челси" может перехватить трансферную цель "Манчестер Сити"

Фото: твиттер Марка Кукурельи/Автор неизвестен

"Челси" проявляет интерес к испанскому защитнику "Брайтона" Марку Кукурелье, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, лондонский клуб готов заплатить за футболиста требуемые 55 миллионов евро. Ранее сообщалось, что испанцем также интересуется "Манчестер Сити", но "горожане" не готовы платить за игрока больше 45 миллионов евро.

В прошлом сезоне 24-летний Кукурелья провел за "Брайтон" 39 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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