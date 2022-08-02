"Челси" может купить защитника сборной Англии

Фото: твиттер Кайла Уокера-Питерса/Автор неизвестен

"Челси" проявляет интерес к защитнику "Саутгемптона" и сборной Англии Кайлу Уокеру-Питерсу, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, лондонский клуб рассматривает кандидатуру англичанина в качестве резервного варианта на тот случай, если не удастся купить голландского защитника "Интера" Дензела Думфриса.

В прошлом сезоне 25-летний Уокер-Питерс провел за "Саутгемптон" 37 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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