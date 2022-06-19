"Челси" может купить защитника "Манчестер Сити"

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"Челси" может купить защитника "Манчестер Сити"

Фото: твиттер Натана Аке/Автор неизвестен

"Челси" проявляет интерес к голландскому защитнику "Манчестер Сити" Натану Аке, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, лондонский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, Аке является для "аристократов" резервным вариантом на тот случай, если не удастся купить защитника "Севильи" Жюля Кунде.

27-летний Аке в минувшем сезоне провел за "Манчестер Сити" 27 матчей во всех турнирах и забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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