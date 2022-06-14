"Челси" может купить вратаря "Лацио"

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"Челси" может купить вратаря "Лацио"

Фото: твиттер Томаса Стракоши/Автор неизвестен

Лондонский "Челси" проявляет интерес к вратарь римского "Лацио" и сборной Албании Томасу Стракоше, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает кандидатуру албанца в качестве возможной замены испанскому голкипера Кепе Аррисабалаге, который может покинуть команду в летнее трансферное окно. Контракт Стракоши с "Лацио" истекает в конце июня и он может перейти в другой клуб бесплатно.

27-летний Стракоша в минувшем сезоне провел за "Лацио" 31 матч во всех турнирах и пропустил 36 голов. 

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