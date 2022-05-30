"Челси" лидирует в гонке за Кунде
Фото: твиттер Кунде\Автор неизвестен
Будущее французского центрального защитника "Севильи" Жюля Кунде останется неопределенным.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, в данный момент в гонке за подписании молодого футболиста лидирует лондонский "Челси", который предпринимал попытки купить его еще прошлым летом.
По информации источника, в нем также серьезно заинтересована "Барселона", однако против них играет тяжелое финансовое положение.
Отмечается, что переговоры с "Севильей" будут сложными.
Ранее сообщалось, что каталонский клуб хочет предложить за Кунде определенную сумму + двух свои футболистов.
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