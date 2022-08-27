"Челси" - "Лестер" - 2:1 (видеообзор)

Фото: твиттер "Челси"/Автор неизвестен

В матче 4-го тура чемпионата Англии "Челси" на своем поле обыграл "Лестер" со счетом 2:1.

Победу лондонскому клубу принес дубль Рахима Стерлинга. У гостей отличился Харви Барнс. Стоит отметить, что хозяева полтора тайма играли вдесятером из-за удаления Конора Галлахера.

"Челси", набрав семь очков, вышел на шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Лестер" с одним очком остался на 19-й позиции.

"Челси" – "Лестер" - 2:1 (0:0)

Голы: Стерлинг, 47 - 1:0, Стерлинг, 63 - 2:0, Барнс, 66 - 2:1

"Челси": Менди, Джеймс, Тиаго Силва, Чалоба, Кукурелья (Чилуэлл, 90), Лофтус-Чик, Маунт (Аспиликуэта, 46), Жоржиньо (Ковачич, 75), Галлахер, Хавертц, Стерлинг (Пулишич, 75).

"Лестер": Уорд, Кастань, Эванс, Амарти, Джастин, Прат (Перес, 55), Барнс, Тилеманс (Ндиди, 89), Сумаре (Ихеаначо, 55), Дьюзбери-Холл, Варди.

Удаление: Галлахер (28).

Видеообзор матча

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