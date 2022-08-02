"Челси" купил Слонину за 15 млн евро

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"Челси" купил Слонину за 15 млн евро

Фото: сайт "Челси"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Челси" на официальном сайте объявила о переходе вратаря "Чикаго Файр" Габриэля Слонины.

Сумма трансфера составила 15 миллионов евро. Голкипер заключил с английским клубом контракт до лета 2028 года. После трансфера "аристократы" сразу же отдали Слонину в аренду в "Чикаго Файр" до конца 2022 года.

18-летний Слонина выступал за "Чикаго Файр" с 2019 года. Всего он провел за клуб 34 матча во всех турнирах и пропустил 44 гола. Сыграл два матча за молодежную сборную США.

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