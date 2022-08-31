"Челси" купил молодого француза за 82 млн евро

Фото: сайт "Челси"/Автор неизвестен

Пресс-служба лондонского "Челси" на официальном сайте объявила о переходе французского защитника "Лестера" Уэсли Фофана.

Сумма трансфера составила 82 миллиона евро. Футболист подписал с "аристократами" контракт до лета 2029 года.

21-летний Фофана выступал за "Лестер" с 2020 года. Всего он провел за клуб 52 матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Ранее играл за "Сент-Этьен". Сыграл пять матчей за молодежную сборную Франции.

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