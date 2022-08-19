"Челси" купил 19-летнего хавбека "Интера", который не играл в Серии А

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"Челси" купил 19-летнего хавбека "Интера", который не играл в Серии А

Фото: сайт "Челси"/Автор неизвестен

Молодой хавбек "Интера" Чезаре Казадеи перебрался в "Челси".

За 19-летнего полузащитника миланцев "синие" заплатили 15 млн евро, еще 5 млн предусмотрены в качестве бонусов.

Контракт с итальянцем рассчитан на шесть лет. 

Стоит отметить, что Казадеи не провел ни одного матча в Серии А. 

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