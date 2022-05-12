"Челси" интересуется защитником "Барселоны"

Теги сержиньо дестбарселоначелси

"Челси" интересуется защитником "Барселоны"

Фото: твиттер Деста\Автор неизвестен

Лондонский "Челси" ищет варианты для усиления линии обороны в летнее трансферное окно и заинтересован в подписании американского защитника "Барселоны" Сержиньо Деста.

Как сообщает издание Sport, Дест близок к уходу из каталонского клуба ближайшим летом и "Челси" может воспользоваться этой ситуацией.

Ранее сообщалось, что "Барса" готова расстаться с защитником за 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Сержиньо Дест отыграл в 31 матче во всех турнирах, в которых сделал три ассиста.

Также не пропустите: "Барселона" не продаст тер Штегена. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Бавария" продаст Левандовского

"Бавария" продаст Левандовского

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов