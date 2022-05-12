"Челси" интересуется защитником "Барселоны"

Фото: твиттер Деста\Автор неизвестен

Лондонский "Челси" ищет варианты для усиления линии обороны в летнее трансферное окно и заинтересован в подписании американского защитника "Барселоны" Сержиньо Деста.

Как сообщает издание Sport, Дест близок к уходу из каталонского клуба ближайшим летом и "Челси" может воспользоваться этой ситуацией.

Ранее сообщалось, что "Барса" готова расстаться с защитником за 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Сержиньо Дест отыграл в 31 матче во всех турнирах, в которых сделал три ассиста.

Также не пропустите: "Барселона" не продаст тер Штегена. | https://dailysports.net