Фото: сайт "Аякса"/Автор неизвестен

"Челси" интересуется хавбеком "Аякса" Эдсоном Альваресом.

По информации Telegraaf, англичане уже сделали предложение в размере 50 миллионов евро за 24-летнего игрока.

В его трансфере лично заинтересован наставник "синих" Томас Тухель.

Полузащитник играет за нидерландский топ-клуб с июля 2019 года. В текущем сезоне Альварес сыграл за команду 3 матча в чемпионате страны, в которых отдал две голевые передачи.

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