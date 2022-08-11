"Челси" и "Рома" могут совершить громкий обмен

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"Челси" и "Рома" могут совершить громкий обмен

Фото: твиттер Кристиана Пулишича/Автор неизвестен

Лондонский "Челси" и римская "Рома" могут обменяться полузащитниками в летнее трансферное окно, сообщает The Sun.

По сведениям источника, хавбек "аристократов" Кристиан Пулишич может перебраться в стан "волков", а в обратном направлении может направиться полузащитник Николо Дзаньоло. Пулишичу интересен переход, чтобы иметь регулярную игровую практику, а Дзаньоло хочет сменить клуб на более сильный.

В прошлом сезоне 23-летний Пулишич провел за "Челси" 38 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал пять результативных передач. На счету 23-летнего Дзаньоло восемь забитых мячей и девять голевых передач в 42 поединках за "Рому".

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