"Челси" и ПСЖ далеки от договоренности по трансферу Кимпембе

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"Челси" и ПСЖ далеки от договоренности по трансферу Кимпембе

Фото: твиттер Преснеля Кимпембе/Автор неизвестен

"Челси" пока не может договориться по трансферу защитника "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Преснеля Кимпембе, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб предлагает за футболиста 45-50 миллионов евро, но парижане хотят получить порядка 60-65 миллионов. ПСЖ в принципе не горит желанием продавать игрока, но может сделать это при при хорошем предложении.

В прошлом сезоне 26-летний Кимпембе провел за ПСЖ 41 матч во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну голевую передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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