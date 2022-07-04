"Челси" и "Ньюкасл" поборются за лидера "Лацио"

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"Челси" и "Ньюкасл" поборются за лидера "Лацио"

Фото: твиттер Сергея Милинкович-Савича/Автор неизвестен

"Челси" и "Ньюкасл" проявляют интерес к сербскому полузащитнику "Лацио" Сергею Милинкович-Савичу, сообщает Football Italia.

По сведениям источника, английские клубы намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно и сделали по нему предложения в размере 55 миллионов евро. Впрочем, римляне отклонили предложения, так как хотят получить за игрока не менее 70-80 миллионов евро.

В прошлом сезоне 27-летний Милинкович-Савич провел за "Лацио" 47 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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