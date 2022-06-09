"Челси" и "Манчестер Юнайтед" поборются за защитника "Лестера"

Теги манчестер юнайтедчелсилестер ситиуэсли фофана

"Челси" и "Манчестер Юнайтед" поборются за защитника "Лестера"

Фото: твиттер Уэсли Фофана/Автор неизвестен

"Челси" и "Манчестер Юнайтед" проявляют интерес к французскому защитнику "Лестера" Уэсли Фофана, сообщает RMC Sport.

По сведениям источника, "аристократы" и манкунианцы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. В составе "Челси" француз может заменить Антонио Рюдигера, который перешел в "Реал".

В минувшем сезоне 21-летний Фофана провел за "Лестер" 12 матчей и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

Не пропустите: "Челси" может перехватить трансферную цель "МЮ". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Руководитель "Барселоны" назвал сумму, необходимую для "спасения" клуба

Руководитель "Барселоны" назвал сумму, необходимую для "спасения" клуба

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов