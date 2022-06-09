"Челси" и "Манчестер Юнайтед" поборются за защитника "Лестера"

Фото: твиттер Уэсли Фофана/Автор неизвестен

"Челси" и "Манчестер Юнайтед" проявляют интерес к французскому защитнику "Лестера" Уэсли Фофана, сообщает RMC Sport.

По сведениям источника, "аристократы" и манкунианцы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. В составе "Челси" француз может заменить Антонио Рюдигера, который перешел в "Реал".

В минувшем сезоне 21-летний Фофана провел за "Лестер" 12 матчей и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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