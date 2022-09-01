"Челси" и "Барселона" обменяются игроками

Фото: твиттер Пьера-Эмерика Обамеянга/Автор неизвестен

"Челси" и "Барселона" договорились об обмене игроками.

Как сообщает Джанлука Ди Марцио, в Испанию отправится защитник Маркос Алонсо, а в Англию - форвард Пьер-Эмерик Обамеянг.

Клубы уже достигли договоренности о трансферах, но пока дополнительные детали сделки не уточняются.

Обамеянг в текущем сезоне сыграл в одном матче Ла Лиги. В то же время Алонсо в текущем сезоне АПЛ не провел ни одного матча.

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