"Челси" и "Барселона" обменяются игроками

Теги челсимаркос алонсопьер-эмерик обамеянгбарселона

"Челси" и "Барселона" обменяются игроками

Фото: твиттер Пьера-Эмерика Обамеянга/Автор неизвестен

"Челси" и "Барселона" договорились об обмене игроками.

Как сообщает Джанлука Ди Марцио, в Испанию отправится защитник Маркос Алонсо, а в Англию - форвард Пьер-Эмерик Обамеянг.

Клубы уже достигли договоренности о трансферах, но пока дополнительные детали сделки не уточняются. 

Обамеянг в текущем сезоне сыграл в одном матче Ла Лиги. В то же время Алонсо в текущем сезоне АПЛ не провел ни одного матча. 

Не пропустите: "Бавария" вступила в борьбу за Френки де Йонга. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 31 августа

Главные новости дня: 31 августа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов