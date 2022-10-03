"Челси" и "Арсенал" поборются за одного из лидеров "Ювентуса"

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"Челси" и "Арсенал" поборются за одного из лидеров "Ювентуса"

Фото: твиттер Душана Влаховича/Автор неизвестен

"Челси" и "Арсенал" проявляют интерес к нападающему "Ювентуса" и сборной Сербии Душану Влаховичу, сообщает Il Bianconero.

По сведениям источника, английские клубы рассматривают возможность с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. При этом туринцы не хотят расставаться с форвардом, поэтому купить его можно будет только за большую сумму.

В нынешнем сезоне 22-летний Влахович провел за "Ювентус" девять матчей, забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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